Mars, Dünya'dan görünecek mi? Mars ne zaman ve nasıl görünecek?
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Mars, Dünya'dan görünecek mi? Mars ne zaman ve nasıl görünecek?

07.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:41
Mars, Dünya'dan görünecek mi? Mars ne zaman ve nasıl görünecek?

Güneş Sistemi'nin dördüncü gezegeni olan Mars, normal zamanlarda konumu ve büyüklüğü nedeniyle Dünya'dan görünme ihtimali çok düşük gezegendir. Peki, Mars, Dünya'dan ne zaman görünecek?

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın yarıçapı Dünya'nın yarısı kadardır ve yoğunluğu daha azdır. Güneş Sistemi'nin güneş tarafından dördüncü gezegeni Mars, Dünya'ya en yakın konuma geliyor. Mars Dünya'dan görülecek mi? İşte, detaylar...

MARS, DÜNYA'DAN GÖRÜNECEK Mİ?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'ın Dünya'ya en yakın konuma geçtiğini bildirdi. Buna göre Mars, Dolunay ile karıştırılabilecek düzeyde Dünya'dan görünebilecek. Bu sıra dışı gökyüzü olayı 15 yılda bir gerçekleşiyor ve bir sonraki ise 2035 yılında meydana gelecek.

Mars, Dünya'dan görünecek mi? Mars ne zaman ve nasıl görünecek?

MARS NE ZAMAN GÖRÜNECEK 2020?

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Kızıl Gezegen Mars, ekim ayı boyunca gece izlenebilecek. Ay boyunca gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konumda takip edilebilecek olan Mars, doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

Ay'dan yaklaşık 2 kat büyük olan ve 225 milyon kilometre uzağımızda yer alan Mars'ı zaman zaman yakınlaşmasından ötürü parlak bir yıldız gibi görmek mümkün hale geliyor.

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