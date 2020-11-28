Mars Benim" Demek İçin Her Gün Kızıl Gezegen'e Lazer Fırlatıyor!

Bir İngiliz doktor, Kızıl Gezegen Mars'ta "huzuru sağlamak" ve "savaş çıkmasını engellemek" için Mars'a her gece lazer atışı yapıyor.

Bir İngiliz doktor, Kızıl Gezegen Mars'ta "huzuru sağlamak" ve "savaş çıkmasını engellemek" için Mars'a her gece lazer atışı yapıyor.

Şaka gibi bir cümle oldu ama değil... Gerçekten 55 yaşındaki Phil Davies her gün Kızıl Gezegen'i bahçesine kurduğu düzenekle "lazer"liyor.

Üstelik oldukça makul bir nedenden dolayı. Bakın Davies bunu neden yaptığını şöyle anlatıyor:

"Mars toprağında söz sahibi olabilmeniz için mevcut Birleşmiş Milletler'in uzay yasaları ve düzenlemeleri der ki, Kızıl Gezegen'in sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmanız gerekir."

"Ben de lazer atışlarıyla Mars'ta atmosfer yaratma çabası içindeyim. Mars'ı yaşanabilir kılındığında da 'Mars benim' deme hakkım olacak.

"İşte bu nedenle de yaptığım lazer çalışmalarını kayıt altında tutuyorum. Amacım gezegenin ABD ya da Rusya'nın sahipliğini engellemek."

UZAY ÜSSÜ KURABİLİRLER

"Çünkü hangi ülke sahiplik ilan ederse, Mars'a Star Wars serilerindeki gibi uzay üsleri kurabilirler."

Peki "lazer"lemek işe yarayacak mı? Davies'e göre "Evet."

Kullandığı lazer 5,000 miliwatt. Bu, işportacılarda bile satılan 'pointer'ların tam 10,000 kat güçlüsü. Doktorun iddiasına göre lazer 86,277 milyonluk yolu 3-4 dakikada kat edip Mars'a ulaşıyor.

Surrey kentinde oturan doktor, Mars'ta hak iddia etmek için mahkemeye başvurmuş bile.

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim" diyen Davies ekliyor: "Benim verdiğim savaşı, dolandırıcıların Ay'da arazi satmasıyla karıştırmayın."

Kaynak: Space Mag Türkiye