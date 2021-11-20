Mars'a Yolculuk, Dünya'ya Uzaylı Saldırısına Neden Olacak"

Mc Gill Üniversitesi'nden Kanadalı bilim insanı Anthony Ricciardi, Kızıl Gezegen Mars'a yapılacak olan insanlı yolculuğun insanlık için çok iyi olmayabileceğini belirtti.

BioScience dergisine yazan Ricciardi, Mars yolculuğunun Dünya'ya "uzaylı istilası"na neden olacağını belirtti.

Ama bu uzaylılar öyle filmlerdeki gibi yeşil yaratıklar değil. İşte Ricciardi'nin Dünya'lılara uyarısı:

"KEŞİF RİSK BARINDIRIYOR"

"Mars'a inecek olan uzay aracına bakteri, mantar ya da küf gibi Mars'a özgü mikroorganizmalar yapışabilir."

"O uzay aracı da bunları döndüğünde Dünya'ya getirebilir. Bu da minik uzaylıların Dünya'daki ekosistemi kötü etkilemesine neden olabilir."

"Uzayın keşfi, ciddi bir risk barındırıyor. Yeşil yaratıklardan bahsetmiyorum."

"Tabi tersi de olabilir. O uzay araçları aynı şekilde Dünya'ya özgü mikroskobik canlıları başka gezegenlere taşıyabilir."

MARS NUMUNELERİNE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

SON TEORİ: "ATALARIMIZ DÜNYA'YA MARS'TAN GELMİŞ OLABİLİR."

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