Mars'a yolculuk 1 - Kızıl Gezegen'den ilk görüntüler
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Mars'a yolculuk 1 - Kızıl Gezegen'den ilk görüntüler

19.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:51

Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu.

Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu. Bu serüvenin 1964-2004 yılları arasında geçen bölümünü serimizin ilk bölümünde sizler için derledik.

Mars'a yolculuk 1 - Kızıl Gezegen'den ilk görüntüler

Kaynak: DailyMotion.com

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