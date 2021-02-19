Mars'a yolculuk 1 - Kızıl Gezegen'den ilk görüntüler

Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu.

Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu. Bu serüvenin 1964-2004 yılları arasında geçen bölümünü serimizin ilk bölümünde sizler için derledik.

Kaynak: DailyMotion.com