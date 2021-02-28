maroof ve Emre Yar eMilli takımda!

Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu maroof ve Emre Yar Turkcell eMilli Takım FIFA21 kadrosuna katıldı! eMilli Takımlar Resmi Twitter hesabı oyuncuların takıma katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

Maruf Emre Okumuş ve Yavuz Emre Yar bundan sonraki uluslararası FIFA turnuvalarında ülkemizi temsil etmek için kıyasıya mücadele verecek.

Maruf Emre Okumuş'u tanıyalım!

Maruf 2003 yılında İstanbul'da doğdu. 2008 yılından beri FIFA oyunlarıyla iç içe olan oyuncu profesyonel arenaya ise 2 sene önce giriş yaptı. Başarılı oyuncu 2 senedir Galatasaray Espor çatısı altında oynuyor. Şu an ise Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Maruf, eMilli takım seçmelerini ikinci sırada tamamladı ve Millilerden biri olmaya hak kazandı. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu.

Yavuz Emre Yar'ı tanıyalım!

Yavuz, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu aynı zamanda başarılı bir üniversite kariyerine de sahip. Yavuz, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. 2005 yılından bu yana futbol oyunlarıyla ilgilenen oyuncu, 2012 yılından beri tüm FIFA oyunlarını oynuyor. FIFA Ultimate Team moduna ise FIFA 19 ile başladı. eMilli Takım seçmelerinin ikincisini ilk üçte tamamladı ve büyük finale kalma başarısı gösterdi. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Leicester City FC forması giyen Çağlar Söyüncü.

Playerbros ekibi olarak maroof ve Emre Yar 'a yeni kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle!

Eğer diğer eMilli takım haberimizi okumadıysanız okuyabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros