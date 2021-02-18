MARMEK'ten bez çanta üretimi
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MARMEK'ten bez çanta üretimi

18.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:06
MARMEK'ten bez çanta üretimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetin kullanımını en az indirmek için bez çanta üretiyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetin kullanımını en az indirmek için bez çanta üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mardin Meslek Edindirme Merkezi (MARMEK), bez çanta üretiyor.

MARMEK'e devam eden kursiyerler tarafından kesilen kumaşlar, tekstil atölyesinde dikimi gerçekleştirilerek çanta haline getiriliyor. Daha sonra Mardin'in geleneksel el sanatlarından çantaya baskı yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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