Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi
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Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi

Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde hazırlanan ürünlerin satışı ve pazarlanması için kursiyer ve öğreticilere 5 günlük eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde hazırlanan ürünlerin satışı ve pazarlanması için kursiyer ve öğreticilere 5 günlük eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı MARMEK'te öğretici ve kursiyerlerin büyük emekle hazırladığı ürünlerin, kentte pazarlanması ve satışı için 5 gün süren bir eğitim programı düzenlendi.

DİKA'nın teknik destek sağladığı pazarlama ve satış eğitim programı, MARMEK toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitim programında, "pazarlama stratejileri", "tüketici pazarları", "markalama", "marka yönetimi", "ürün ve hizmet yönetimi", "fiyatlandırma" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, eğitim ile yalnız iç pazarı değil tüm dünya ülkelerinin pazarlarını yakından izleyen, gözlemleyen, tüketici davranış ve tercihlerindeki değişimi analiz eden kadın kursiyerlerin katma değer yaratma konusunda rakiplerinden hep bir adım önde olacağını belirtti.

Şahin, "Üretim; pazarlama ve satış ile taçlandırılırsa, üretimde bir sirkülasyon oluşacağı ve pazarlamanın önemi tüketiciyle buluşmasıyla daha da artacağı aşikardır. Ortaya çıkan ürünler MARMEK binasından çıkıp, tanıtımı ve pazarlaması yapılarak satışa sunulması hedeflenmekte." ifadelerini kullandı.

Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi
Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi
Mardin'de Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere pazarlama ve satışı eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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