Marmarisliler Hafta Sonuna Güneşli Havayla Başladı

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Marmarisler hafta sonuna güneşli havayla başladı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokakta aldı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli hava etkili oluyor. Sıcaklığın 13 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar sokağa akın etti. Bazı vatandaşları balık tutmayı tercih ederken bazı vatandaşlar da deniz kenarında kitap okumayı tercih etti. Çocuklu ailelerin tercihi ise Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında kent merkezinde kurulan oyun alanları oldu. Tercihini yürüyüşte ve bisiklet kullanmadan yana kullanan vatandaşların yanı sıra kafelerde zaman geçirmek isteyenler ise deniz kenarındaki işletmeleri doldurdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA