Marmarisliler hafta sonu evde kaldı
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Marmaris, 3. Sayfa

Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

Marmarisliler hafta sonu evde kaldı Marmaris yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlama kararına uydu.

19.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:30
Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

MUĞLA - Marmaris yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlama kararına uydu.

Marmaris sokaklarında görevli Emniyet güçleri, sosyal destek grupları, belediye temizlik görevlileri ve ekmek satan fırıncılardan başka kimse yoktu.

Marmaris ilçe Polis ve Jandarma ekipleri tüm sokaklar ve mahallelerde devriye gezip kısıtlama kararına uyulup uyulmadığını kontrol ettiler. Geçtiğimiz haftalarda en çok ceza kesilen ilçe olan Marmaris bu hafta sonu sadece 3 vatandaşa ceza kesti.

Ekmek almak için pencerelerde ve evlerinin bahçelerinde bekleyen vatandaşlar "Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz, önce sağlığımızı düşünüyoruz" dediler. Tıpkı eski zamanlardaki sepete para koyup aşağı sarkıtan vatandaşlar da vardı.

70 yaşındaki Ayşe İpek Tuğcu ve 75 yaşındaki eşi Ahmet Tuğcu evlerinin penceresinden sipariş ettikleri ekmeği alırken yaptıkları açıklamada, "Bizim sağlığımız için gerekli bir önlem oldu bu sayede kendimizi sanata verdik" diyerek yaptıkları el işi ve ahşap hoparlörü gösterdiler. En çok alışveriş yapmayı özlediklerini söyleyen çift yetkililere teşekkür ettiklerini belirttiler.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve devriye ekipleri sokakları dolaşarak "Evde kaldığınız için teşekkür ederiz" diyerek Marmarislilere şarkıcı Sinan Akçıl'ın polisler için yazıp söylediği şarkıyı megafondan dinlettiler.

Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

Kaynak: İHA

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