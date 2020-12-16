Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
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Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı

16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:59
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile ve parklara koştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile ve parklara koştu.

Marmaris'te 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip, çoluk cocuk sahile ve parklara indi. Oltasını, sandalyesini ve yiyeceğini alan vatandaşlar sahillerde güneşin tadını çıkardı. Bazı çocuklar oltaları ile kendilerine verilen zamanı değerlendirip balık tuttu. Marmaris'te hava sıcaklığının bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. - MUĞLA

Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı
Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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