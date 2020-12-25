Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
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Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı

25.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:16
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu kısıtlaması öncesi açık havada bol bol vakit geçirdiler.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu kısıtlaması öncesi açık havada bol bol vakit geçirdiler.

Lodosa rağmen yürüyüş zevklerinden vazgeçmeyen Marmarisliler " hafta sonu kısıtlaması öncesi yürüyüş yaptıkları gözlemlendi. Amatör balıkçılar ise balık tutarak vakit geçirdi. Kısıtlama öncesi Marmarisliler ihtiyaçlarını gidermek için çarşı içinde de kalabalık oluştururken ekipler maske ve sigara denetimlerini aksatmadan yapmaya devam ediyor. - MUĞLA

Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı
Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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