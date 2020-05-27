Marmarisliler 4 günlük kısıtlamadan sonra sokağa döküldü Marmarisliler 4 günlük kısıtlamadan sonra sokağa döküldü Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 26 Mayıs gecesi saat 00.00 da bitmesi sonrası Marmaris'te vatandaşlar dışarı çıktı.

Marmarisliler 4 günlük kısıtlamadan sonra sokağa döküldü

MUĞLA - Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 26 Mayıs gecesi saat 00.00 da bitmesi sonrası Marmaris'te vatandaşlar dışarı çıktı.

Türkiye'nin 81 ilinde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında arife günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından dolayı Marmaris'te vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar Marmaris'in en kalabalık yeri olan Atatürk Meydanında yoğunlaştı. Yasağın kalkması sonrası kısa bir yürüyüş için dışarı çıktığını söyleyenler, marketlere gelenler, bisikletleri ile çıkanlar çoğunluktaydı.

4 gün içinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlemler uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararı ardından Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinde izole yaşamı devam ettirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanlarında yapılan denetimlerde yürüyerek ve araçlarıyla izinsiz dışarı çıkanlar ve maske takmayan 26 kişi tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kişi başı 3150 lira ve dışarı çıkıp maske takmayan aynı kişilere ise 392'şer lira para cezası kesildi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 motosiklet sürücüsüne kişi başı 9 bin lira ceza kesildi. 26 kişiye toplam 108 bin 466 lira para cezası yerinde kesildi.

Ayrıca kısıtlamanın bitmesinin akabinde maddi hasarlı trafik kazası ve marketlerden alkollü içecek satın alanlar ve satan işletmeler de hemen tespit edilip idari para cezası işlemlerine tabi tutuldu.

Kaynak: İHA