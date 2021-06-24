Marmarisli üreticiler, Başkan Oktay'la görüştü

Marmaris Belediyesi, tam kapanma döneminde pazara çıkamayan üreticilere destek olmak için onlardan satın aldığı sebze meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı.

Marmaris Belediyesi, tam kapanma döneminde pazara çıkamayan üreticilere destek olmak için onlardan satın aldığı sebze meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı. Marmarisli üreticiler de bu desteğe teşekkür etmek için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafın, üreticilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sırasında iş yerini kapatan küçük esnafa bin lira destek sunan Marmaris Belediyesi, pazara çıkamayan sebze meyve üreticilerinin de mağdur olmaması için üreticilerin ellerindeki sebze meyveleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Marmarisli üreticiler de bu desteğe teşekkür etmek için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

"Ürünlerimiz çöpe gitmedi"

17 günlük sürecin ilk haftasında pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle ürettiği ürünleri satacak yer bulamadıklarını ifade eden üreticiler, "Sizin sayenizde ürünlerimiz çöpe gitmedi. Üreticinin yanında olduğunuzu gösterdiniz. Size çok teşekkür ediyoruz, Allah sizden razı olsun" diye konuştu. Pazarların tam kapasite çalışmasını dört gözle beklediklerini söyleyen pazarcılar, ayrıca pandemi döneminde alınan önlemlerin önemine değinerek, "Zabıtalar çok iyi çalıştı. Pazarlardan hastalık yayılmadıysa bu onların başarısıdır" diyerek zabıta ekiplerini tebrik etti.

"Duyarsız kalamazdık"

"Biz laf değil iş üreten bir anlayışa sahibiz. Süreçten kaynaklı sizlerin bir mağduriyeti söz konusuydu. Bizim buna duyarsız kalmamız olamazdı. İmkanlar ölçüsünde farklı alanlarda mağduriyet yaşayan kesimlere desteğimizi sunduk" ifadesini kullandı. Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını da dile getiren Oktay, "Kooperatifleşmeye giderek tarımı destekliyoruz. Mümkün olduğunca tarım üretimi arttıralım ki kimse toprağını satmasın, kazancını topraktan elde etsin ve sürdürülebilir olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı