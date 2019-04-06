Marmarisli Turizmcilerin Yüzü 2019'da Gülecek

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te 70 bin yatak kapasitesinin büyük çoğunluğu, erken rezervasyonla doldu. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, asıl hedeflerinin Avrupalı zengin turiste 12 ay boyunca hizmet vermek olduğunu belirterek, bunun için kredi faizlerinin sabitlenmesi, Türkiye'nin tanıtımına daha fazla kaynak ayrılması ile ilgili bakanlıkların düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi. 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Fahri Tan da 2019'da geçen yıla oranla yüzde 40 artış yakaladıklarını vurgulayarak, bölgeye Alman turistin gelmesi için çabalayacaklarını söyledi

Güney Ege Bölgesi'nin önde gelen turizm merkezlerinden Marmaris'te yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bazı tesisler kapılarını şimdiden tatilcilere açarken bazı tesisler son hazırlıklarını yapıyor. Turizmciler, 70 bin yatak kapasitesi bulunan ve her yıl açılan yeni tesisler ile bu rakamı katlayarak arttıran Marmaris'te 2019 yılı beklentileri ile hedeflerini anlattı.

'YÜZDE 40 ARTIŞ KAYDETTİK'

Holiday Check sitesinin puanlaması sonucunda dünyaca kabul gören 'HolidayCheck Gold Award 2019' ödülünü alan 5 yıldızlı otelin genel müdürü Fahri Tan, bu sezonun ilk verilerini, kasım ayında başlayan erken rezervasyonlar ile almaya başladıklarını söyledi. Tan, "2018 yılı iyi bir sezon oldu. İngilizlerin rezervasyonlarında yüzde 40 oranında artış kaydettik. Avrupa ülkelerinde bu artış yüzde 25 oranında oldu. Tüm bunlar 2019 yılının iyi bir sezon olacağını gösteriyor. Marmaris'te son 7 yılda kaliteli turistik tesisler açıldı. İlçemizde 70 bin yatak kapasitesi var ve bunun 25 bini nitelikli yatak dediğimiz 4 ile 5 yıldızlı otellerden oluşuyor. Bu tesisler, bölge turizmine dinamizm kazandırdı. Bunlar gelir durumu yüksek misafirin bölgeye gelmesine sebep oluyor" dedi.

'HAKİMİYET İNGİLİZLER DE, ALMANLARIN DA GELMESİ LAZIM'

2016 yılında yaşanan krizi aştıklarını ancak henüz istedikleri noktaya gelemediklerini ifade eden Fahri Tan, "Henüz katetmemiz gereken noktalar var. Bunlardan biri de Türkiye'ye en çok turist gelen iki pazardan biri durumundaki Almanya'dan bölgemize yeterince turist alamadık. Geçen yıl 180 bin Alman turist almışız, oysa ki 2018 yılında 5 milyon Alman misafir ülkemize gelmiş. Bu pazarda payımızı arttırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tur operatörlerine fuarlarda, bölgeye Almanya'dan daha fazla uçak seferleri konulması için önerilerimiz ve taleplerimiz oluyor. Hollanda pazarımız gayet iyi gidiyor. Belçika'da öyle. Son yıllarda İskandinav pazarını kaybettik gibiydi. Ancak şu anda uçuşlar seyrek de olsa başladı" diye konuştu.

'ÖDÜLLÜ TESİSİMİZ BÖLGEYE DİKKATLERİ ÇEKTİ'

Tan sözlerini şöyle dürdürdü:

"Bölgemizde turizmi 12 aya çıkarmak istiyoruz. Bunun için de Avrupa'dan turist gelmesini sağlamamız lazım. Avrupa'da büyük oranda emekli potansiyeli var. Gelir düzeyi iyi, yaşam standardı yüksek. Eylül, Kasım ayına sarkan dönemler için ciddi potansiyeli var. Turizmi 12 aya uzatmamız için başta Avrupa'dan olmak üzere çok daha fazla turist çekmemiz lazım. Avrupa'yı tekrar kazanabilirsek hem uzun süreli turizm yapma fırsatı olacak hem de daha fazla fiyata satma imkanımız olacak. Ancak 2019 yılında Marmarisli turizmcinin yüzü gülecek. Yerli sermayeli olan bizim tesisimizin aldığı 'HolidayCheck Gold Award 2019' ödülü,Türkiye'de sadece 4 otele verildi. Bunlardan sadece bizimkisi Türk sermayeli. Bundan dolayı da gururluyuz, mutluyuz. Bu ödül aynı zamanda bölgemiz ve Marmaris için çok önemli. Avrupa'daki dikkatlerin Marmaris'e çevrileceğini düşünüyoruz. Parayla yapılamayacak tanıtımları bu tür ödüllerle sağlamış oluyoruz. Bu Marmaris adına kazanç."

'TURİZİMCİLER İSTEKLERİNİ SIRALADI'

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise turizmcinin beklentisinin her zaman yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye için önemli sektörüz. 2018 yılı önceki iki yıldan sonra çok iyi geçti. Rezervasyonlar iyi, geçen seneye göre daha yukarıda. Bu bizi mutlu ediyor, umutlandırıyor. Bizi domine eden pazar İngiltere'de ciddi bir artış yakaladık. Geçen yıl Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den 1 milyon 680 bin turist geldi. Bu yıl bu rakamın 1 milyon 800 bine çıkmasını bekliyoruz. Yıllardan beri THY ve Turizm Bakanlığı'ndan isteğimiz, İngiltere'nin kuzey bölgesinden Dalaman'a bizim milli bayraklı havayolu taşımacılık firmalarının tarifeli uçak seferi koymasıydı. Turizm Bakanımız sağolsun bizim 5 yılda yapamadığımızı yaptırdı. Tarifeli seferler başlayacak. Böylelikle gerçekten para kazanacağız, esnafın da para kazanacağı nitelikli turistler böyle geliyor. Turizmimizi 12 aya çıkaracak, çeşitliliği ortaya koymamız gerekiyor" dedi. Bülbüloğlu, "Türkiye ekonomisinde otellerimiz önemli yerde. Türkiye ekonomisini yönlendirenler cari açığa katkımızı, yerinde ihracaat yaptığımızı biliyor. Teşvik istemiyoruz, buna ihtiyacımız yok. Ancak kredi faizlerinin sabitlenmesini, Türkiye'nin daha fazla tanıtımına kaynak ayrılmasını ve ilgili bakanlıkların düzenlemeler yapmalarını istiyoruz. Bu iş o zaman büyüyerek, gider. Bunları yaparsak hem cari açık kapanır hem de istihdam sağlamış oluruz" dedi.

Kaynak: DHA