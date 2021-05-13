Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
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Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı

Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en gözde turistik kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemiye rağmen turizmciler hazırlıklara başladı.

Türkiye'nin en gözde turistik kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemiye rağmen turizmciler hazırlıklara başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, gelecek olan misafirler için gün sayıyor. Marmaris'te sadece birkaç otel dışında çoğu kapalı olan oteller, Avrupa'dan gelecek haberleri bekliyor ve otellerinde yeni sezon için hazırlık yapıyorlar.

Marmaris'in ilk otellerinden birinin sahibi olan dededen turizmci Mustafa Deliveli, "Pandemi her sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de etkiledi. Pandemiden önce 2019 yılında çok büyük bir ivme yakalamıştık ancak tüm dünya gibi bizde geçtiğimiz sezon pandemiden etkilendik. Turizm pazarındaki en büyük rakip ülkelerimize nazaran baktığımızda ülkemiz yine de iyi durumdaydı diyebiliriz. Bu sene için çok daha umutlu idik aşının bulunması ile planlamamızı yapmıştık hazırlıklara başlamıştık. Muğla bölgesini tercih eden İngiltere pazarı ne yazık ki ülkelerinde yaptıkları bir trafik ışık sistemi ile ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak ayırdılar. Şu an için ülkemizi kırmızı ile işaretlediler bu da beklentilerimizi 17 Haziranda yapacakları değerlendirmeye götürdü. Tabii ki Muğla'ya en çok gelen İngilizler olsa dahi Mayıs ayının sonundaki ve Haziran başında gelecek olan Ukrayna, Rus, Bulgar ve yerli turist planlamalarımızı da yaptık. Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra turizmcilerin çoğunluğunun aşılarını yaptırmış olması ve ülkemizdeki vaka sayılarının giderek düşmesi İngiltere açısından ülkemize yeşil ışık ya da en azından sarı ışık yapma durumunu arttırıyor. Geçtiğimiz sezon tüm dünyaya örnek olan Güvenli turizm sertifikası ile elimizin daha da güçlü olduğunu biliyoruz. Biz Muğla turizmcileri olarak gelecek olan misafirlerimiz için şimdiden hazırlıklarımıza başladık tesislerimizi pandemi kurallarına göre yapmıştık zaten bu sezon daha bir titizlik ile çalışacağız" dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkan Adayı olan Mustafa Deliveli, ülke turizmi için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini de belirtti. - MUĞLA

Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı
Marmarisli turizmciler yeni sezon için hazırlıklara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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