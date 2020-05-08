Marmarisli turizmciler hazırlıklara başladı
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Marmarisli turizmciler hazırlıklara başladı

Marmarisli turizmciler hazırlıklara başladı
08.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:36

Turizmin önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde hazırlıklar başladı.

Turizmin önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde hazırlıklar başladı. İşletme sahipleri Turizm Bakanlığından gelecek bilgilere göre mekanlarını yeniden düzenleyecek.

Türkiye'nin gözde turizm kenti Marmaris tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ilçelerden biri. En önemli geçim kaynağı turizm olan ilçe ve turistik 13 mahallesi de alınacak olan tedbir planlarını ve izlenecek yol haritasını bekliyor. Turizmciler önce sağlık dese de tedbiri elden bırakmadan yeniden misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Normal şartlarda Mart ayının başında yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başladığı Marmaris'te tüm dünya da olduğu gibi Korona virüsü ile mücadele ediyor. Sokaklar temizleniyor, sosyal mesafe ve hijyene azami dikkat ediliyor alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm de yeni bir yol haritası hazırlanmaya başlandı. Turizmin önemli temsilcileri ile yapılan toplantılar ve oluşturulan bilim kurulları ile alınan ortak kararlar doğrultusunda işletmelere yeni düzenlemeler getirilerek önce yerli turizm hareketlenecek.

Bu kapsamda ilk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Plajlardaki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak. Misafirlerin konakladığı odalar düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Özellikle kırsal bölgelerde ki küçük oteller ve villa tipi işletmeler daha çok rağbet göreceğe benziyor. Marmaris'e 55 km mesafedeki turistik Selimiye mahallesinde butik otellerin yoğunlukta olması gözleri bu tarafa çekti.

Selimiye'de butik otel müdürü Özkan Demirci, "Hazırlıklarımız devam ediyor, genelgeleri bekliyoruz, 1 ay içerisinde otelimizi açmayı planlıyoruz umarız sağlıklı günlerde misafirlerimizi ağrırlarız" diyerek sezon ile ilgili temennilerde bulundu.

Selimiye'de 2 yıldır butik otel ve plaj kafe işleten Barış Ünlü, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz Selimiye bölgesinde butik otelimizde hazırlıklarımıza başladık yasakların kalkmasını bekliyoruz, dezenfeksiyon çalışmaları için firmalar ile anlaştık, el dezenfeksiyon kutuları hazırlıyoruz her odaya koymak için, plajda şezlong arası mesafelere dikkat edeceğiz. Genelgeleri bekliyoruz biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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