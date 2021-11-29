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Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazır

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskele ve marinalara bağlı tekneler fırtınaya karşı önlemlerini aldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskele ve marinalara bağlı tekneler fırtınaya karşı önlemlerini aldı.

Marmaris Marina Yat Limanı bölgesinde balıkçı barınağı olan azmak tarafında demirli yat ve tekneler şiddetli fırtınaya karşı halatları sağlamlaştırarak, güvenlik önlemlerini arttırdı.

Marmarisli tekne kaptanı Ali Aygün fırtınaya karşı tedbrli davrandıklarını ifade ederek, "Tedbirlerimizi aldık, tonozlarımızı aldık, görüyorsunuz hepsinin durumu iyi. Yapılması gereken her şeyi yaptık bekliyoruz sadece. Bugün değil ama yarın daha sert olacak deniyor, gerekli önlemlerimizi aldığımız için sıkıntımız yok " şeklinde konuştu.

Marina Yat Limanı bölgesindeki tekneleri kontrol ederek yardıma ihtiyaç duyanlara yardım eden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı liman görevlileri ise fırtınaya karşı tüm önlemlerin alındığını, herhangi bir acil durumda yardıma hazır olduklarını ifade ettiler.

Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazır

Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazır

Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazır

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

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