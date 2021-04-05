Marmarisli avukatlar günlerini kutladı
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Marmarisli avukatlar günlerini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmarisli avukatlar günlerini kutladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde Marmaris Barosu'na bağlı avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü sebebi ile Atatürk anıtına çelenk sundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde Marmaris Barosu'na bağlı avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü sebebi ile Atatürk anıtına çelenk sundu.

Marmaris'te "5 Nisan Avukatlar Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 05 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Marmarisli avukatlar Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Düzenlenen törene Muğla barosu Marmaris temsilcisi Av. Aslıhan Güney Ayyıldız ve avukatlar katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Muğla barosu Marmaris temsilcisi Av. Aslıhan Güney Ayyıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Marmaris Barosu Başkanı Av. Aslıhan Güney Ayyıldız yaptı.

Av. Aslıhan Güney Ayyıldız, " İnsanın kutsal yaşam hakkını kendisine dert, adalet aramayı bir çaba, hukukun üstünlüğünü hedef edinmiş, savunmanın, hukuk devleti ve demokrasinin yılmaz savunucusu değerli meslektaşlarım, avukat arkadaşlarım. Bize üzerinde avukatlık yapabileceğimiz bir vatan ve Cumhuriyet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatan için canından olan aziz şehitlerimize ve gazilerimize, hukuk mücadelesinde yaşamını yitiren üstatlarımıza bir kez daha minnet, rahmet ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Tüm dünyada etkili olan Kovid - 19 salgını, uğruna hukuki mücadeleler yürütmekte olduğumuz insanımızın yaşam hakkını doğrudan tehdit ediyor, yaşama dair var olan alışkanlıklarımızı değiştiriyor, kısıtlıyor. Salgın yönünden yaşadığımız sıkıntıların yanında ülkemizde bir de ve özellikle biz hukukçuları yakından ilgilendiren, bazı sorunlar ile de karşılaşıyoruz. Bundan sonra " Hukuk Devleti " olmanın mutluluğu içinde kutladığımız nice 5 Nisanlar diliyor, hepimizin 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. Günümüz kutlu olsun" dedi. - MUĞLA

Marmarisli avukatlar günlerini kutladı
Marmarisli avukatlar günlerini kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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