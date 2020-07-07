Marmarisin eşsiz koyları milyonluk yatları ağırlıyor Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü koyları milyonluk yatları ağırlıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü koyları milyonluk yatları ağırlıyor.

Özellikle Korona virüs (Kovid-19) sebebi ile pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı otellerin çoğunun kapalı olması yatlara tercihi arttırdı. Yat turizminin oldukça yaygın olduğu Marmaris'in dünyaca ünlü koyları da, lüks yatlarla doldu. Özellikle Marmaris - Datça arasındaki koylardaki yatların çokluğu dikkat çekti. Eşsiz güzellikteki koylardaki yatlara, yakın otellerden botlar ile yemek servisi yapıldığı gözlendi. Ultra lüks yatlarda tatil yapanların, jetski, sörf ve kano gibi aktivite yaptıkları görüldü. Ayrıca koylardaki yatların gece yaydığı ışıklar ayrı bir manzara oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA