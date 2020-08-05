Marmaris Zabıtası'ndan megafonla korona virüs uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris Zabıtası'ndan megafonla korona virüs uyarısı

Marmaris Belediyesi zabıtaları ellerinde megafonla plajları ve kalabalık caddeleri dolaşarak korona virüs uyarısında bulunuyor.

Marmaris Zabıtası'ndan megafonla korona virüs uyarısı
05.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:13

Marmaris Belediyesi zabıtaları ellerinde megafonla plajları ve kalabalık caddeleri dolaşarak korona virüs uyarısında bulunuyor. Ayrıca esnafı da gezerek önlemler noktasında dikkatli olmaya davet ediyor.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri korona virüse karşı esnafı ve vatandaşı bilgilendirmeye ve önlemlerin uygulanması noktasında uyarmaya devam ediyor. Korona virüs tehlikesinin yeniden artması nedeniyle Marmaris Belediyesi de önlemlerini arttırdı. Halk plajında sürekli maske ve sosyal mesafe denetimi yapan zabıta ekipleri işletmeleri de gezerek esnafı dikkatli olmaya davet etti.

Turizm hareketliliğinin başlamasıyla halk plajında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunan zabıta ekipleri, yoğunluğun artmasıyla Yat Limanı, Sevgiyolu gibi alanlarda da uyarılar yapmaya başladı. Ekipler ayrıca esnafı gezerek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle restoran, kafe, mağaza, kuaför, berber gibi işletmeleri dolaşan zabıtalar, maske takılması, maskesiz müşteri alınmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Barış Manço İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Beto Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Marmaris Zabıtası'ndan megafonla korona virüs uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:29:26. #1.15#
title