Marmaris Zabıta Ekiplerinden Hurdacı Denetimi

Marmaris'te artan şikayetler üzerine Zatıba ekipleri seyyar hurdacılara yönelik denetim yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye Zabıta Ekipleri, şehir genelinde çevre ve görüntü kirliliği yaratarak vatandaşları rahatsız eden hurdacılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sokak aralarında çöp konteynırlarını karıştıran ve izinsiz olarak konut bahçelerine giren seyyar hurdacılara 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu gereğince idari işlem uygulanıyor. Çalışmalar kapsamında çok sayıda hurda aracına el konuluyor. Zabıta yetkilileri konuyla ilgili olarak "Çok sayıda şikayet alıyoruz. İlçemizi bu tür olumsuz görüntülerden kurtarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA