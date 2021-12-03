Marmaris, yaz sezonuna iddialı girecek

İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'nde Marmaris'i tanıtan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'i tercih edenler onun müptelası olacak.

İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'nde Marmaris'i tanıtan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'i tercih edenler onun müptelası olacak. Bu konuda iddialıyız" dedi.

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini İzmir'de bir araya getiren Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği konumunda olan Marmaris standı ise ilgi odağı oldu. Marmaris'in, geçen yıl meydana gelen büyük yangının ardından yaralarını sarmaya devam ettiğini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "2019 yaz sezonunu baz alacak olursak 2022 yaz sezonundan çok daha fazla umutluyuz. Şu ana kadar yaptığımız temaslara göre hem yurt içi hem de yurt dışından çok iyi haberler geliyor. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde güzel bir yaz sezonu geçireceğiz. Yanan alanlarla ilgili çalışmalara, tüm kurumlarla birlikte koordineli olarak devam ediyoruz. Misafirlerimiz, önümüzdeki yaz cennet Marmaris'i aynı şekilde yerinde bulacak ve çok keyifli vakit geçirecek. Sürekli artan bir çalışma ivmesine sahip olduğumuz için Marmaris'i tercih edenler onun müptelası olacak. Bu konuda iddialıyız" diye konuştu.

1 milyon 800 bine yakın bir ziyaretçi bekleniyor

Marmaris'in 2 yıldır çok büyük olumsuzluklar içerisinde kaldığını dile getiren Başkan Oktay, Pandemi ile başlayan sürecin ardından geçen yaz yaşanan büyük yangın felaketi, Marmaris olarak bizde büyük olumsuzluklara neden oldu. Ancak biz, gerek bu olumsuzlukların yaşandığı esnada gerekse sonrasında kent olarak hızlı bir şekilde yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz. Biz ağırlıklı olarak yurt dışından misafir ağırlayan bir destinasyonuz. Dalaman Havalimanı ağırlıklı baktığımızda 1 milyon 800 bine yakın bir ziyaretçi beklentimiz söz konusu. Tatilini Marmaris'te geçirmek isteyen herkes, aradığı her şeyi bulabilir. Her türlü tatil talebine hitap edebiliyoruz ve hizmet kalitemize güveniyoruz. Konaklama ve yeme-içme sektörümüz de bu yönde oldukça yukarı doğru bir ivme kazanmış durumda" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı