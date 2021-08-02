Marmaris ve Manavgat yangını uzaydan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının boyutu uydudan çekilen fotoğraflara yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının boyutu uydudan çekilen fotoğraflara yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ile ilgili uydudan çekilmiş görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. Yayınlanan görüntülerde yangınların büyüklüğü ve etki alanı gözler önüne serildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı