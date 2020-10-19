Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

19.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:14
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 74 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 22 göçmen ise kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 74 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 22 göçmen ise kurtarıldı. Ayrıca, 74 göçmenin kaçışını planladıkları ileri sürülen 2 organizatör de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında şüpheli bir motor yat olduğunu tespit etti. Bölgeye hücum bot ile geçen ekipler, şüpheli motor yatı durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, kamara ve tuvalette aralarında çocuk ve kadınların olduğu 74 kaçak göçmen yakalandı. 74 göçmen ve organizatör olduğu ileri sürülen 2 şüpheli kıyıya çıkartıldı. Doktor kontrolünden geçtikten sonra yiyecek ve içecek verilen 74 göçmen araçlarla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise nöbetçi Savcı talimatıyla gözaltına alındı.

MAHSUR KALAN 22 GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, Marmaris ilçesinde avlanan bir balıkçı, Bozburun Mahallesi açıklarındaki bir can salı olduğu ihbarını verdi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, can salı içerisindeki 13 göçmeni kurtardı. Ayrıca, ekipler aynı bölge yakınlarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 9 göçmenin daha olduğu bilgisini edindi. Yapılan araştırmada, 9 göçmen daha bulunarak kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 22 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Akıncı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Şevval Sam Binnur Kaya
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Bursa Fransa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 22:15:02. #1.14#
title