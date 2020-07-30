Marmaris ve Datça'ya geçiş noktasında kontroller arttı, kuyruk oluştu
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Marmaris ve Datça'ya geçiş noktasında kontroller arttı, kuyruk oluştu

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş güzergahı olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, Kurban Bayramı denetimleri artırıldı.

Marmaris ve Datça'ya geçiş noktasında kontroller arttı, kuyruk oluştu
30.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:05

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş güzergahı olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, Kurban Bayramı denetimleri artırıldı. 24 saatte yüzde 40'ı ticari olmak üzere yaklaşık 25 bin araç kontrol edildi.

Kurban Bayramı tatilini yazlıklarında, otel ya da pansiyonlarda geçirmek isteyenler, Marmaris'e gelmeye başladı. Bu nedenle Marmaris- Muğla Karayolu'nun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, kontroller artırıldı. Marmaris ve Datça ilçesine geçiş güzergahı olan kontrol noktasında, 3 kilometreyi yaklaşan kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri evrak, maske kontrolü ve sicil taraması yaptı. Ellerinde tabletleriyle saniyeler içinde sicil taraması yapılan sürücülere, tatilleri boyunca sosyal mesafe kuralına uymaları, trafik kurallarına dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. 'Sakız' adlı narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçları ve şüpheli görünen özel araçlar kontrol edildi. Narkotik köpeği, jandarma eğitmeni eşliğinde otobüs içlerinde ve bagajlarda arama yaptırıldı. Normal günlerde günde 13 bin aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle 24 saat içinde yüzde 40'ı ticari olmak üzere yaklaşık 25 bin aracın geçiş yaptığı öğrenildi. Çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın plakalı araçların geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı belirtildi.

İstanbul'dan kente gelen Metin Çunar, "İlk defa bayram tatili için Marmaris'e geliyoruz. İzole, sakin ve huzurlu tatil geçireceğiz" dedi. Ankara'dan eşi ve çocuğuyla tatile gelen Tan Sever, "Planımızı yaptık ve Datça'da ailemle insanlardan uzak, sakin bir tatil yapacağız. Huzurlu bir tatil geçeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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