Marmaris Türk Kızılay Şube Başkanlığına Yakup Baykan atandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanlığına Yakup Baykan atandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanlığına Yakup Baykan atandı.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile 27 Temmuz 2020'de görevden alınan şube yönetim ve denetçi yerine geçici kurul üyeleri görevlendirildi.

Şube Başkanlığına emekli subay Yakup Baykan, yönetim üyeliklerine Ayşegül Mungan, Muzaffer Akça, Ahmet Gençalioğlu, Elaattin Karaca ve Zekeriya İlkhan atandı.

Baykan, gazetecilere, ilçede gönlü pırlanta gibi birçok yardımsever ve ihtiyaç sahipleri yaşadığını söyledi.

Dünyanın en büyük sosyal yardım kuruluşu, mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin sığındığı güvenli liman olan, Türk Kızılayının bir parçası olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirten Baykan, "Bu onura layık olmak için 'Hizmet nimettir' düsturunu şiar edinmiş kardeşlerimizle beraber, veren el ile alan el arasında gönül köprüsü kurmaya çaba göstereceğiz, bu kararlılığımızı bugünden itibaren siz değerli halkımızın desteğiyle başaracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen