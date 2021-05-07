Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
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Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde anneler günü ve trafik haftası sebebi ile mutfak önlüğü hediye edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'unda katıldığı uygulamada Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Şube Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan sürücülerin ile beraberindeki yolcuları trafik kurallarını hatırlatarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Haftası kapsamında hazırlanan üzerinde "Annem hep yanımda, kemerim hep aklımda" yazılı mutfak önlüğü sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verilerek kadın sürücülerin anneler günü kutlandı. Sürücülere hediye veren Kaymakam Aksoy Emniyet kemeri ile ilgili sürücüler ile sohbet etti.

Uygulamalarda seyir halindeyken durdurularak denetime tabi tutulan vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını daha sık yapılması gerektiğini ve kendilerini daha güvenli hissettiklerini belirttiler.

Marmaris Trafik Tescil Şube Amirliği Komiseri Barış Havsalı sürücülere " Mayıs'ın ilk haftası trafik haftası, trafikte her yıl daha iyiye mottosu ile hareket ediyor " dedi.

Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi
Trafik haftasındaki denetimlerde hediyeler verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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