Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:57

Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı Marmaris Ticaret Odası tarafından alınan Marmaris çam balı coğrafi işareti başvuruları başladı.

Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı

MUĞLA - Marmaris Ticaret Odası tarafından alınan Marmaris çam balı coğrafi işareti başvuruları başladı. Marmaris'te çam balı üreticiliği yapan arıcıların hasat zamanı gelmeden coğrafi işaret başvurusu yapmalarının üretilen balın kalitesini garantileyerek hem üretici hem de tüketiciyi güvence altına almış olacağı açıklandı.

Son dönemde giderek artan gıda denetimleri sonucu ortaya çıkan sahte çam balları nedeniyle bal üreticileri de kalitenin belgelenmesine ihtiyaç duymaya başladı. MTO'nun başvurusu sayesinde coğrafi işaret kapsamına alınan Marmaris Çam Balı sayesinde, bal üreticileri de ürettikleri balın kalitesini garantilemiş olacak.

Hasat zamanı gelmeden yapılacak coğrafi işaret kullanım başvuruları sayesinde Marmaris Çam Balı üreticilerinin elde edecekleri mahsulü değerini kaybetmeden müşteri ile buluşturması hedefleniyor. Bu nedenle Marmaris Çam Balı üretimi yapan tüm arıcıların önümüzdeki süreçte Marmaris Ticaret Odası'na başvuru yaparak bir an önce coğrafi işaret logosu kullanımına başvurmaları gerektiği açıklandı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret bal üreticilerinin ürünlerini garanti altına almasını sağlayan, güvenilirliklerini tescilleyen bir durumdur ve bu durumda ücretlere de yansıyacaktır. Tüm arıcılarımızı, bal üreticilerimizi coğrafi işaretlerini almaları için odamıza davet ediyorum" dedi.

Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı
Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı
Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı
Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:58:19. #1.16#
title