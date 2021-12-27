Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Teknede yapılan aramada kaptan Ü.A. ve mürettebat S.K. dışında seyir izin belgesinde isimleri belirtilmeyen H.K, Ş.A, M.Ç, S.Y, E.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Teknede ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 39 bin 429 avro, 53 dolar, 3 flaş bellek, not defteri ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Eski öğretmen, asker ve sağlık memuru zanlılardan 4'ünün, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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