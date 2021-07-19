Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri, FETÖ zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklandı H.Ç. ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen S.Ö. ve V.Ö. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, V.Ö. ile A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç