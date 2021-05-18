Marmaris'ten Filistin'e destek
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Marmaris'ten Filistin'e destek

Marmaris'ten Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu, İsrail'in Filistin'de uyguladığı saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı.

Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu, İsrail'in Filistin'de uyguladığı saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da imzasının bulunduğu bildiride "Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" denildi.

Marmaris Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumu Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda CHP Grubu İsrail'in Filistin'de uyguladığı saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte CHP'li meclis üyelerinin imza attığı bildiriyi Zülal Akyüz okudu.

"Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz" denilen bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" - MUĞLA

Marmaris'ten Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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