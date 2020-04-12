Marmaris'teki yerleşik yabancılardan 'evde kal' çağrısı
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İngiltere, Marmaris, Muğla, Güncel

Marmaris'teki yerleşik yabancılardan 'evde kal' çağrısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve çoğu İngiliz ile Rus olan yerleşik yabancılar, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınmasının önemli olduğunu belirtti.

12.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:55
Marmaris'teki yerleşik yabancılardan 'evde kal' çağrısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve çoğu İngiliz ile Rus olan yerleşik yabancılar, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınmasının önemli olduğunu belirtti. 

Marmaris merkez ile turistik Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Camlı, Söğüt mahallelerinde çoğu İngiliz ve Rus olmak üzere Alman, İskoç, Ukraynalı ve Hollandalı 3 bin yerleşik yabancı yaşıyor. Bazıları Türk ile evli olan yerleşik yabancılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamayı tercih ederken, herkese 'evde kal' çağrısında bulunuyor.

Ailesiyle evinde izole yaşam süren, Türk vatandaşı da olan Rus Elena Mengilli, "Eşim Türk. 23 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. 3 kızımız ve eşimle birlikte mutluyuz. Bugünlerde sıkılacak zamanımız yok. Bizim için sanki her gün pazar günü gibi. İhtiyaçlarımızı eşim görüyor. İlkokul 3'uncu sınıfa giden kızım, internetten eğitimine devam ediyor. 2 küçük kızımla hamur işleri, resim ve dans yapıyoruz. Evde yaşam ilk hafta çok zor geçiyor ama zamanla alışıyorsunuz. Şu an evden çıkma ihtiyacı hissetmiyoruz. Marmaris'te herkes gayet bilgili ve kurallara uyuyor. Sorunun bir an önce çözüme kavuşması için herkesin evde kalmasını istiyorum" dedi. 'İNGİLTERE'DEKİ AİLEMLE GÖRÜŞÜP BİLGİ ALIYORUM'İskoçya uyruklu İngiltere vatandaşı Una Coff (52) da "Şimdiye kadar bir yardım talebim olmadı. Eğer hasta olursam ya da bir şeye ihtiyacım olursa iletişim numaraları bizlere verildi. Sürekli olarak İngiltere'de bulunan ailemle görüşüp, bilgiler alıyorum. Marmaris'te yerleşik yaşayan İngilizler olarak, hep irtibat halindeyiz. İngiltere'de alınan önlemlerle Türkiye'de alınan önlemler hemen hemen aynı. Her şey kontrol altında ve bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin evinde kalmasıyla sorunu atlatacağız" diye konuştu.'HERKES EVİNDE KALMALI'Marmaris'te 3 yıldır yerleşik yaşayan Terasa Money (55) ise "Koronavirüsle birlikte hayatımız tabi ki değişti. Herkes gibi koronavirüs bulaşmasın, diyerek tedbir alıp, evimde kalıyorum. Bizlere önemli bir şey olduğunda aramamız için polis ve sağlık ekiplerinin telefon numaraları verildi. İngilizce konuşan yetkililer olduğu ve yardıma hazır olduklarını söylediler. İngiltere'de bulunan ailemle her gün cep telefonuyla görüntülü konuşarak bilgi alıyorum. İngiltere'de asla dışarı çıkamıyorsun. Eğer çıkarsan polis veya asker durdurarak evine geri döndürüyor. Sadece evden bir kişi ihtiyaçlarını almak için izin verilerek dışarı izinle çıkarılıyor. İngiltere'de evinde kalmak zorundasın. Burada en azından bahçemize çıkabiliyoruz. 65 yaş ve üstü arkadaşlarımıza, genç olan İngiliz dostlarımız yardımcı oluyor. Sakin, huzurlu ve izole bir yaşam sürüyoruz. Herkes evinde kalmalı" dedi.

Öte yandan Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Göcek, Güllük, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde bulunan 22 bin yabancının mülk sahibi alarak, tamamen  yerleştiği öğrenildi. Tamamen yerleşenlerden 13 bininin İngiliz, 2 bininin Alman, 1500'unun Rus, 4 bininin Ukraynalı ve 1500'unun de Hollandalı olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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