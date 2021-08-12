Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan çocuğun dileğini Kaymakamlık gerçekleştirdi
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Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan çocuğun dileğini Kaymakamlık gerçekleştirdi

Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan çocuğun dileğini Kaymakamlık gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve köpek kulübesi yanan çocuğun talebini Kaymakamlık yerine getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve köpek kulübesi yanan çocuğun talebini Kaymakamlık yerine getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri, 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 9 günde kontrol altına alınan yangında evleri küle dönen ailelere desteğini sürdürüyor.

Osmaniye Mahallesi'nde konteynerde oturan ve evlerini yangında kaybeden Yılmaz ailesini ziyaret eden ekip, İlkokul 3. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Merve Yılmaz'a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Merve'nin pastayı üflerken köpeğinin yanan kulübesinin yenilenmesini dilemesi üzerine, Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık ekipleri, Merve'ye tablet ve köpeği Cess için kulübe götürdü.

Köpeğinin kulübesi yenilenen ve hediye alan küçük Merve'nin mutluluğu ekiplerce görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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