MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
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MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 5'inci gününde alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 5'inci gününde alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Hisarönü mahallesinde yoğunlaşan alevlerden, 1'i hamile yaklaşık 35 keçi çok sayıda keçi kurtarıldı.

Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı. Ayrıca, İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, dün ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

TURUNÇ MAHALLESİ BOŞALTILDI

Alevler tehdit ettiği Turunç mahallesinde dün de aralarında turistlerinde bulunduğu kalan diğer kişilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Az sayıdaki ev ve işletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve işyerlerinin önünü hortumla sulayıp, alevlere önlem aldı.

ÇOK SAYIDA KEÇİ KURTARILDI

Hisarönü Mahallesi'nde kaplumbağa ve kümes hayvanlarının yanı sıra 1'i hamile yaklaşık 35 keçi alevlerin arasından kurtarıldı. Hayvan Hakları Federasyonu'na bağlı (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılan keçilerin tedavileri, Veteriner Hekim Kevser Tataroğlu tarafından yapıldı. Keçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI
MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MARMARİS'TEKİ YANGININ 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA KEÇİ ALEVLERDEN KURTARILDI - Haberler
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