TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
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TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'teki orman yangınında, alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaşlar, karayolunun yangın nedeniyle kapanmasının ardından tur tekneleriyle tahliye edildi.

Marmaris'teki orman yangınında, alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaşlar, karayolunun yangın nedeniyle kapanmasının ardından tur tekneleriyle tahliye edildi. Turistlerin tümü eşyalarını toplayıp otellerini terk ederlerken, ev ve işletme sahipleri hortumla binaların önünü sulayarak olası alevlere karşı önlem aldı. Ukraynalı turist Valentina Alyonka, Ukrayna'dan geldik. Yangını ve helikopterleri gördük, biraz korkuyoruz. Umarız her şey düzelecek. 2 gündür buradayız, 3 gün daha burada kalmayı planlıyoruz dedi. Tahliye edilen bir başka turist Alexander Yaroslaw da 10 gündür buradayız. Biz itfaiyecilerin hem denizden hem de karadan nasıl mücadele verdiklerini gördük. Otel yöneticileri bizlerin kalmasını çok riskli buldular ve bizi Marmaris'e sevk ediyorlar. Marmaris'teki bir başka otele gidiyoruz. Otel güzeldi, kaldığımız bölge de çok güzel. Ancak bu tarz şeyler olabiliyor, bizim için bir problem yok dedi.

TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ
TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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