Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor
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Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Muğla'da köylülerin imece usulü topladığı gıda ve su yardımı, Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde çalışma yapan arazöz sürücüleri ile yangın söndürme işçilerine dağıtıldı.

Muğla'da köylülerin imece usulü topladığı gıda ve su yardımı, Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde çalışma yapan arazöz sürücüleri ile yangın söndürme işçilerine dağıtıldı.

İlçede özellikle Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çalışmalara orman personelinin yanı sıra Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip ve gönüller de destek veriyor.

Ula ilçesi kırsalında yaşayan köylüler, yangın söndürme ekiplerine destek olmak için imece usulü su, buz ve gıda kampanyası başlattı. Toplanan malzemeler, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere dağıtıldı.

Malzeme dağıtan Bülent Çakır, AA muhabirine, yangın söndürme işçilerine destek olmak kampanya başlattıklarını söyledi.

Herkesin elinden geldiğince destek olduğunu ifade eden Çakır, "Buraya yaklaşık 80 kilometreden geldik. Buzları arazözlere ve yangın söndürme işçilerine dağıtıyoruz. Burada en çok buz ve soğuk su lazım." dedi.

Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor
Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor
Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor
Marmaris'teki yangın söndürme ekiplerine köylüler de destek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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