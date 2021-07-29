Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.