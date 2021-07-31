Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
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Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını Hisarönü Körfezi'nde büyümeye devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını Hisarönü Körfezi'nde büyümeye devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Marmaris'teki yangın üçüncü gününde etkisini sürdürüyor. Oldukça geniş bir alana yayılan alevler yangının kontrol altına alınmasını güçleştirirken, sıcak hava ve rüzgarla birlikte yangın bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Asparan, Değirmenyanı ve Hisarönü Körfezi'nde şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler yerleşim yerlerinin bulunduğu körfeze doğru ilerliyor. Bölgede etkili olan yangına 1 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da arazözler ile alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

(Bekir Tosun - Eren Ayhan/İHA)

Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor
Marmaris'teki yangın Hisarönü Körfezi'ni tehdit ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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