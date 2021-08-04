Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

7'nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları'ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor. Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı.Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.

Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Komedyen Şahan Gökbakar'ın iki dubleks villasının da bulunduğu Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan