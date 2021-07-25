Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
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Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor Kurban Bayramı tatili Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde geçiren vatandaşlar Cuma gününden itibaren dönüşe geçerken, bazı vatandaşlar da dönmek için bugünü bekledi.

- Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor

MUĞLA - Kurban Bayramı tatili Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde geçiren vatandaşlar Cuma gününden itibaren dönüşe geçerken, bazı vatandaşlar da dönmek için bugünü bekledi. Son güne kalan tatilciler yoğunluğa sebep olurken, durma noktasına gelen trafik nedeniyle emniyet güçleri yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, Marmaris ve Datça ilçelerini tatil yapmak isteyen vatandaşlarla doldurdu. Bayram tatilinin başlangıç süresince geliş yönünde yoğun olan trafik, bu kez gidiş yönünde yoğunluk gösterdi. Çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli plakalı araçlar şehir içinde ve şehrin çıkış noktalarında sıkışıklık yaşadı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güzergahlarda görev yaparak gerekli kontrolleri sağladı. Marmaris ve Datça ilçelerinin kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli jandarma ve polis kontrol noktalarında jandarma trafik ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de hem ilçeye giriş hem de ilçeden çıkışlarda kontroller gerçekleştirdi. Bayram süresince Marmaris ve Datça ilçelerine 200 binden fazla araç girdiği bilgisi edinilirken, havadan ve karadan kontrollerin yapıldığı yoğun trafiğin gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor
Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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Marmaris'teki son bayram tatilcileri de geri dönüyor - Haberler
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