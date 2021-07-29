Marmaris'teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
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Marmaris'teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Marmaris'teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangın onlarca dönüm alanda etkili olurken, dumandan etkilenen bir kişi ise hayatını kaybetti. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile bir anda büyüyen yangının ilk başlama anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Armutalan Mahallesi Üntaş Sitesi yakınında saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının önce küçük bir alanda etkili olduğu sonrasında ise hızlanarak büyüdüğü görüldü.

(Güldemet Kızıl - Bekir Tosun/İHA)

Marmaris'teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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