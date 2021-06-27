Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi hayatını kaybetti
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Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi hayatını kaybetti

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, "Şehidimiz var. Orman işçimiz hayatını kaybetti maalesef. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var! #Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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