Marmaris'teki orman yangınını İHA böyle tespit etti (2)

İHA, 234 ORMAN YANGINI TESPİT ETTİGeçen yıl İzmir bölgesinde kullanılan İHA ile 234 orman yangını erken tespit edildi.

İHA, 234 ORMAN YANGINI TESPİT ETTİ

Geçen yıl İzmir bölgesinde kullanılan İHA ile 234 orman yangını erken tespit edildi. Avrupa'da ilk kez kullanılan bu yöntemde İHA'dan alınan anlık bilgiler sayesinde erken müdahale edilen yangınlar, büyümeden söndürüldü. Elde edilen bu başarı sonrası İHA sayısı bu sene 4'e çıkarıldı.İHA'lar ile Çanakkale'den Hatay'a kadar olan 'yangına hassas' olarak ifade edilen ormanların yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ormanları da anlık olarak izleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz