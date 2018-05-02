Marmaris'teki Orman Yangınını Oyun Oynamak İsteyen 3 Çocuk Çıkartmış
Muğla Marmaris'te çıkan yangında 1 dönüm Kızılçam ormanı zarar görmüştü. Yapılan incelemeden sonra yangını 10 yaşındaki 3 küçük çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.
ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ
İçmeler Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
BULUNAN KİBRİT KUTUSUNDAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü.
"3 ARKADAŞ OYNUYORDUK, YANGIN BÜYÜDÜ KAÇTIK"
Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, "3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık" diye konuştular.
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ÇOCUK SAHİBİ OLMAK BİR DERT OLMAMASI AYRI BİR DERT ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BUNUN OYUN DEĞİL SORUMLULUĞU OLAN BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLMELİ YETİŞTİRİP GELECEK HAYATA ATILMALARININ MESULİYETİNİN OMUZLARINDA OLDUĞUNU ANLAMALI . SİYASİLERİN ÇOCUK YAPIN DİYE AKIL VERMESİ KOLAY SORUMSUZ İNSANLARIN YAPIP SOKAĞA SALARAK FELAKETE NEDEN OLMALARINA SEBEP OLUYORLARCevap Yaz Yayından Kaldır