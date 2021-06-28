Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesi, Köyceğiz ilçesinde defnedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesi, Köyceğiz ilçesinde defnedildi.

Görkem Hasdemir'in (34) cenazesi, Gelişim Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alınmasının ardından uzun araç konvoyu eşliğinde Köyceğiz Merkez Camisi'ne götürüldü.

Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir, eşi Ayşegül Hasdemir ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da Hasdemir'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Hasdemir'in babasına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı veren Pakdemirli, araca kadar tabutu taşıdı.

Hasdemir'in cenazesi, Algı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Marmaris'te aksilik üstüne aksilik! Yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
Marmaris'te aksilik üstüne aksilik! Yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu, alevler kontrol altına alındı
Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu, alevler kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şevval Şahin Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:00:47. #1.16#

title