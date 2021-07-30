Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan da müdahale çalışmaları tekrar başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan da müdahale çalışmaları tekrar başladı.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'nde dün öğlen öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangın onlarca dönüm alanda etkili oldu. Yangın söndürme ekipleri dün karadan ve havadan yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek veren, 25 yaşındaki Şahin Akdemir dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Dün havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, ekipler gece boyunca söndürme çalışmalarına karadan devam etti. Bugün sabahın ilk ışıkları ile beraber havadan müdahale tekrar başladı. Armutalan ve İçmeler'de etkili olan yangın gece boyunca devam ederek, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç Mahalleri'ndeki ormanlık alanlar da etkili oldu.

8 helikopter 1 uçak ile havadan, 50 arazöz ile 25 su tankeri ile karadan ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Güldemet Kızıl - Bekir Tosun/İHA)

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'teki orman yangını devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 09:12:06. #1.16#

title