Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tamamen iptal edildi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tamamen iptal edildi.
MIYC'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle, MIYC Kış Trofesi yarışlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Organizasyonun ilk 4 ayağı önlemler nedeniyle gerçekleştirilemezken, yeni kararla yarışın tamamı iptal edilmiş oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen