Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tamamen iptal edildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tamamen iptal edildi.

MIYC'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle, MIYC Kış Trofesi yarışlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Organizasyonun ilk 4 ayağı önlemler nedeniyle gerçekleştirilemezken, yeni kararla yarışın tamamı iptal edilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cansu Dere İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:55:37. #1.15#

title