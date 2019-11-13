Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi - MUĞLA
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Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi - MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 4 lüks motoryat ile yelkenli yat, kargo gemisine yüklenerek İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

13.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:02
Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi - MUĞLA

'nın ilçesine demir atan 4 lüks motoryat ile yelkenli yat, kargo gemisine yüklenerek 'a doğru yola çıkarıldı.

bandıralı "Vectis Osprey" isimli kargo gemisi, motoryatları almak için Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yat taşımacılığı için özel dizayn edilen 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki gemiye, 4 lüks motoryat, 1 yelkenli yat ile 2 sürat teknesi liftler yardımıyla yerleştirildi.

Yatların gemiye yüklenmesi, yat limanında yürüyüş yapanlar tarafından ilgiyle izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, kargo gemisinin İstanbul Tuzla'ya gideceğini, daha ucuz olması nedeniyle yatların taşınması için bu yolun tercih edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi - MUĞLA
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