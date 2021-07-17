Marmaris'teki HDP binasına saldırının 6 şüphelisi adliyede (2)

1 TUTUKLAMA Marmaris'te HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel A. (28) ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın (29) da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.