MARMARİS'TEKİ HDP BİNASINA SALDIRININ 6 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

MUĞLA Marmaris'te HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel A. (28) ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın (29) da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA Marmaris'te HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel A. (28) ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın (29) da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ensar A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü telefon görüşmeleri yaptığı da ortaya çıktı.

Marmaris'te, HDP'nin ilçe binasına çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, silahlı saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis geçti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Adnan Temel A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin saldırıda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelinin olay yerine taksiyle geldiği, 2018 yılında da HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesi'nde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce koordineli hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A. ile birlikte toplam 6 şüpheyi daha gözaltına aldı.

Ensar A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün 'mahrem imam'ları ile çok sayıda ankesörlü telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı. Adnan Temel A. ile Ensar A. arasında herhangi bir akrabalık bulunmadığı da belirtildi.

Öte yandan Ensar A.'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyelerinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı